В Альметьевске пожарные спасли хозяйку из горящей квартиры

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске пожарные спасли хозяйку горящей квартиры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №27 по улице Рината Галеева случился пожар.

Пожарных ПСЧ №65 встретили соседи, они рассказали, что в горящей квартире могут находиться люди. Входная дверь оказалась заперта, огнеборцам пришлось применить бензорез для вскрытия. Второе отделение пожарных занялось эвакуацией жильцов, из дома вывели 15 человек.

В наполненном дымом помещении на диване сотрудники МЧС обнаружили 35-летнюю женщину без сознания. Газодымозащитники надели на нее кислородную маску, вынесли наружу и передали врачам. С отравлением продуктами горения хозяйку квартиры доставили в ЦРБ Альметьевска.

Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы справиться с огнем. В результате сгорел холодильник, обои и кухонный гарнитур.

Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. По предварительной версии, он произошел из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.