Главное
В Альметьевске пожарные спасли хозяйку из горящей квартиры

Татар-информ

1 августа 2018, 09:38

ОбществоДуховная жизнь

На колокольне Богоявленского собора Казани установлен новый 260-килограммовый колокол

Рекомендуем

ОбществоДуховная жизнь

На колокольне Богоявленского собора Казани установлен новый 260-килограммовый колокол

Фото: instagram.com/p/Bl6DTkvnuGe/

Колокол освятил настоятель Богоявленского собора отец Алексий.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На колокольне Богоявленского собора в Казани установили восьмой 260-килограммовый колокол, сообщает пресс-служба Фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» на странице в Instagram.

Колокол освятил настоятель собора отец Алексий, а затем мастер международного центра колокольного искусства нажал кнопку на пульте, и колокола запели.

«Всех нас поздравляю с событием! Восьмой колокол нашей колокольни Богоявленской сегодня обрел свой голос, подключен к нашему звону», — сказал настоятель храма. 

Будем надеяться, что этот звон будет призывать людей к молитве, наставлять людей на добрые дела, чтобы, услышав звон, люди стремились в храм, и в храме получали утешение, очищались душой и старались жить по заповедям Божьим, выразил надежду отец Алексий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при содействии движения «Том Сойер Фест» у колокольни Богоявленского собора установлены две новые кованые ограды и подвес для колокола.

 

При содействии ТомСойерФестКазань, на колокольне Богоявленского собора установлен восьмой 260-килограммовый колокол. Сегодня настоятель храма, отец Алексий, провёл освещение колокола после чего мастер международного центра колокольного искусства нажал кнопку на пульте и колокола запели. #колокол #колокольня #казань #ТомСойерФест #tsfkzn #томсойерфестказань #VisitTatarstan

Публикация от Том Сойер Фест Казань (@tsfkzn)

Реклама

Следующая новость

Пятилетняя Принцесса Татарстана завоевала титул на конкурсе красоты в Таиланде
Новости дня
10:04
Штаб татар Москвы: «Убитый в ЦАР Орхан Джемаль был защитником татарского языка»

Журналист Орхан Джемаль часто посещал мероприятия Штаба татар Москвы, посвященные татарскому языку и культуре.

09:51
В Альметьевске пожарные спасли хозяйку из горящей квартиры

Пожар вспыхнул сегодня ночью в доме №27 по улице Рината Галеева.

09:50
Пятилетняя Принцесса Татарстана завоевала титул на конкурсе красоты в Таиланде

Эмилия стала второй вице Miss International, уступив лишь девочкам из Грузии и Тайланда, которым было уже по семь лет.

09:38
На колокольне Богоявленского собора Казани установлен новый 260-килограммовый колокол

Колокол освятил настоятель Богоявленского собора отец Алексий.

09:38
Средняя зарплата в Набережных Челнах составила 35,5 тыс. рублей

Исполком Набережных Челнов опубликовал отчет об итогах экономического и социального развития города.

09:15
Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке

Инцидент произошел вчера вечером в недостроенном здании 61-го комплекса.

09:07
Минздрав определил «больные» и «здоровые» регионы страны
08:46
Минтруд предложил вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства
08:30
Прощание с Флерой Тархановой состоится в Татарской госфилармонии

Поэтесса и переводчица будет похоронена на кладбище деревни Яуширма.

08:17
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН сотрудники ФСБ
08:00
Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

Принципиально новый бронеавтомобиль для российских десантников может пойти на экспорт.

07:50
Власти восстановили картину крушения авиалайнера в Мексике
07:36
Трамп заявил о начале строительства стены на мексиканской границе
07:21
СМИ узнали о планах построить в России дорогу за 1,2 триллиона рублей
06:59
США хотят ввести пошлины в 25 процентов на импорт товаров из Китая
06:51
СМИ: Российские журналисты в ЦАР были убиты говорившими по-арабски людьми
06:38
Пенсии работающих пенсионеров увеличатся
06:20
Почти сто человек пострадали при аварии самолета в Мексике
05:53
Шахматисты Альметьевска приняли участие в юношеском турнире «Большая Кама»

Альметьевск представляла старшая экспериментальная команда 2001 – 2006 г. р., составленная из новичков.

04:22
Команда Сабинского района победила во II Слете школьных лесничеств РТ

II Слет школьных лесничеств Татарстана состоялся при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 29 по 31 июля.

03:21
В Нижнекамске откроется экспозиция о строителях города

Выставка познакомит с уникальными экспонатами, которые связаны с жизнью Королева и Беляева, и с первыми годами строительства Нижнекамска.

02:22
В Нурлатском районе вручили сертификаты на материнский капитал

В текущем году в Нурлатском районе выдали 115 сертификатов на материнский капитал.

01:36
В Высокогорском районе капитально отремонтировали детский сад «Белочка»

Детский сад обзавелся не только красивыми стенами и новой мебелью, но и надежно спланированной и обновленной системой коммуникаций.

00:47
В лагере «Звездный» Тукаевского района открылась смена для приемных семей Татарстана

В смене участвуют 300 детей и 105 родителей.

31.07 23:54
Финалы летней Спартакиады молодежи России пройдут в Татарстане

Соревнования пройдут 1 — 10 августа, в них примут участие более 800 спортсменов со всей России.

События

Прощание с Флерой Тархановой состоится в Татарской госфилармонии

Поэтесса и переводчица будет похоронена на кладбище деревни Яуширма.

Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

Принципиально новый бронеавтомобиль для российских десантников может пойти на экспорт.

На благоустройство парков в Казани потратят более полумиллиарда рублей

Работы затронут парки «Ак чэчэклэр», «Крылья Советов» и другие зеленые зоны.

Почти 70 процентов родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.

Гильмутдинов: Мы добились приемлемых решений по языковому законопроекту

Парламентарий от Татарстана призвал взвешенно отнестись к проблемам сохранения родных языков.