На колокольне Богоявленского собора Казани установлен новый 260-килограммовый колокол

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На колокольне Богоявленского собора в Казани установили восьмой 260-килограммовый колокол, сообщает пресс-служба Фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» на странице в Instagram.

Колокол освятил настоятель собора отец Алексий, а затем мастер международного центра колокольного искусства нажал кнопку на пульте, и колокола запели.

«Всех нас поздравляю с событием! Восьмой колокол нашей колокольни Богоявленской сегодня обрел свой голос, подключен к нашему звону», — сказал настоятель храма.

Будем надеяться, что этот звон будет призывать людей к молитве, наставлять людей на добрые дела, чтобы, услышав звон, люди стремились в храм, и в храме получали утешение, очищались душой и старались жить по заповедям Божьим, выразил надежду отец Алексий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при содействии движения «Том Сойер Фест» у колокольни Богоявленского собора установлены две новые кованые ограды и подвес для колокола.