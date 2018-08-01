Средняя зарплата в Набережных Челнах составила 35,5 тыс. рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 14 процентов и составила 35,5 тыс. рублей. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии автограда.

Исполком Набережных Челнов опубликовал отчет об итогах экономического и социального развития города. Помимо роста средних зарплат в нем отмечен прирост объема товаров собственного производства на 27 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В эксплуатацию введено 103,5 тыс. кв. м жилья, что на 23 процента больше, чем в 2017 году.

Оборот розничной торговли города вырос на 7,5 процента и составил 74,4 млрд рублей.