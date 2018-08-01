Пятилетняя Принцесса Татарстана завоевала титул на конкурсе красоты в Таиланде

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). «Маленькая Принцесса Татарстана 2018» – пятилетняя Эмилия Гарипова стала второй вице Miss International на конкурсе Prince & Princess International в Таиланде, сообщает пресс-служба детской общественной организации «Маленькие Принцессы Татарстана».

Эмилия заняла высокий титул в своей возрастной категории, уступив лишь девочкам из Грузии и Таиланда, которым было уже по семь лет.

В конкурсе красоты участвовало 27 стран и более ста юных красавиц. Мероприятие проходит уже 18 лет и раз в два года меняет страну проведения. Для юных гостей были организованы многочисленные мероприятия. Девочки приняли участие в параде детей на главной улице, встречались с интересными личностями страны, презентовали национальные костюмы и культуру своих стран. Большой акцент делался на колорит стран участниц.

Эмилия Гарипова из Татарстана – активный общественный деятель и очень позитивный ребенок. Девочка с успехом прошла все этапы конкурса: презентацию Республики Татарстан, интервью, талант-шоу, многочисленные встречи и дефиле. Все участники были приглашены на торжественную церемонию в честь дня рождения короля Таиланда, и дети из разных стран смогли познакомиться с традициями этой колоритной страны.

На конкурсе случались и казусные ситуации, например, мало кто мог выговорить слово Татарстан, многие постоянно спрашивали, что это за страна и в чем ее особенность. Лента была напечатана с ошибкой (Tartastan), и организаторы искренне извинялись за это.