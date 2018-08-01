Минздрав определил «больные» и «здоровые» регионы страны

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РФ определило регионы России с наибольшим и наименьшим числом заболеваний среди их жителей на 2017 год, передает RT.

Больше всего случаев заболевания на 100 тыс. человек ведомство зафиксировало в Алтайском крае – 253 тыс. 429,5. За лидером расположились Санкт-Петербург с 236 тыс. 874,7 заболевания на 100 тыс. жителей, Ненецкий автономный округ с 230 тыс. 700,8, Карелия с 230 тыс. 371,7 и Коми с 230 тыс. 230,4.

Меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения Минздрав выявил в Кабардино-Балкарии – 95 тыс. 473,8. Несколько отстали от нее Чечня (112 тыс. 108,9), Курская область (115 тыс. 123,6), Тыва (115 тыс. 621,4) и Астраханская область (115 тыс. 921,2).

Чем вызвана такая заметная разница между показателями субъектов Федерации, ведомство не объясняет. В среднем же по стране в прошлом году на 100 тыс. человек было зарегистрировано 161 тыс. 776 случаев заболевания.