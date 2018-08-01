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Татар-информ

1 августа 2018, 08:46

Общество

Минтруд предложил вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства

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Общество

Минтруд предложил вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства

Работодатели из числа самозанятых фактически не могут выполнять требования Трудового кодекса, уверены в ведомстве.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты РФ предложило вывести самозанятых граждан из сферы действия трудового законодательства. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

В документе предлагается перестать регулировать в рамках трудового законодательства деятельность самозанятых и работодателей из числа физических лиц, не являющихся при этом индивидуальными предпринимателями.

Авторы законопроекта поясняют, что такие работы, как уход за детьми, репетиторство и уборка, хотя формально и регулируются трудовым законодательством, на деле обычно осуществляются без правового оформления. При этом контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении самозанятых отсутствует.

По мнению Минтруда, это связано с тем, что такие работодатели фактически не могут выполнять требования Трудового кодекса. Поэтому ведомство предлагает внести изменения в законодательство. 

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