Прощание с Флерой Тархановой состоится в Татарской госфилармонии

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Прощание с поэтессой и переводчицей Флерой Тархановой состоится сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Похоронена Флера Тарханова будет на кладбище деревни Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района Татарстана.

Флера Тарханова родилась 25 мая 1947 года в Чистопольском районе ТАССР в семье учителей. Окончила сначала Арское педагогическое училище, а затем отделение татарской филологии историко-филологического факультета КГУ. Работала в газете «Шахри Казан» переводчиком-корреспондентом, в 1994-м стала руководителем отдела перевода новой газеты «Татарстан хэбэрлэре».

Автор сборников стихов «Синен кайнар сулышын», «Унган кыз», «Йорэгемэ яшерелгэн серлэр» и ряда других. Кандидат филологических наук. Занималась переводом на татарский язык как художественной, так и деловой литературы. Последней ее крупной работой стал перевод романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».