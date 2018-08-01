Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН сотрудники ФСБ

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Двое офицеров Управления «М» Федеральной службы безопасности, после рапортов которых началось расследование коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний, приведшее к аресту бывшего замглавы ведомства Олега Коршунова, сами заключены под стражу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков арестованы Московским гарнизонным военным судом по ходатайству следователей Главного следственного управления СКР. Офицерам ФСБ инкриминируют участие в незаконной сделке по отчуждению половины активов компании, владевшим небольшим строительным рынком «На Остаповской» на юго-востоке Москвы, рядом со станцией метро «Волгоградский проспект».

Согласно версии следствия, в 2016 году, узнав о планировавшемся сносе торговых павильонов, контрразведчики предложили хозяину фирмы «решить вопрос», взамен переписав половину активов компании, уставной капитал которой равнялся 4,6 млн рублей, на их знакомого. В итоге они были оформлены на мать знакомого, однако сам рынок все же был снесен.

Не желая делиться компенсацией, старый владелец написал заявление в правоохранительные органы. В отношении Никитюка и Струкова было заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Офицеры изначально оставались на свободе, но затем были задержаны. Задержан и их знакомый, а его мать находится под подпиской о невыезде.

Офицеры своей вины не признают, а сторона защиты не исключает версию мести за профессиональную деятельность.