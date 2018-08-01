Власти восстановили картину крушения авиалайнера в Мексике

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Причиной падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, следовавшего из города Дуранго в столицу Мексики Мехико, стал сильный порыв ветра. Об этом рассказал губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро, передает РБК со ссылкой на агентство The Associated Press.

По словам губернатора, из-за порыва ветра сразу после взлета авиалайнер потерял скорость и задел землю левым крылом. Оба двигателя в результате столкновения отделились от самолета.

Воздушное судно упало в горизонтальном положении. Экипаж успел выдвинуть спасательные трапы, и пассажиры успели покинуть самолет до того, как начался пожар.

Выжили все 103 находившихся на борту пассажира и члена экипажа. Из числа госпитализированных в тяжелом состоянии остается получивший ожоги пилот.

Видео с места крушения лайнера опубликовал Noticas Mexico TV.