Трамп заявил о начале строительства стены на мексиканской границе

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Строительство стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой уже началось. Об этом Президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в городе Тампа (штат Флорида), сообщает РБК со ссылкой на опубликованное телеканалом CNBC видео.

По словам американского лидера, на строительство стены уже могут быть направлены средства в размере 1,6 млрд долларов, но эта сумма должна быть увеличена.

Трамп добавил также, что сторонники Республиканской партии хотят «сильных границ» и отсутствия преступности, а их оппоненты из Демократической партии выступают за «открытие границы», которое не может не вести к росту числа преступлений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент США пригрозил приостановить работу Правительства страны, если его оппоненты в Конгрессе из числа демократов не поддержат предложенные им изменения в миграционное законодательство.