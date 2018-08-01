США хотят ввести пошлины в 25 процентов на импорт товаров из Китая

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Власти Соединенных Штатов намерены ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт из Китая товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее Президент США Дональд Трамп собирался дополнительно обложить товары и услуги из КНР пошлинами в размере 10 процентов, однако затем администрация сочла подобную меру недостаточной. До этого Трамп обещал ввести пошлины на товары из Китая в размере 500 млрд долларов.

Такими действиями Белый дом намерен усилить давление на Китай, чтобы принудить его к переговорам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что действующий американский лидер, начавший торговые войны со многими странами, предложил Европейскому Союзу одновременно со Штатами отказаться от таможенных пошлин и барьеров.