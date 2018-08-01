Пенсии работающих пенсионеров увеличатся

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Максимальное увеличение составит примерно 235 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Из сообщения следует, что максимальная прибавка будет равняться трем пенсионным баллам, что равнозначно 235 рублям 74 копейкам. В 2017 году перерасчет затронул 11,8 млн продолжающих работать получателей страховых пенсий.

Размер прибавки зависит от объема уплаченных пенсионером страховых взносов, напоминают в Пенсионном фонде России.