Почти сто человек пострадали при аварии самолета в Мексике

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в городе Дуранго, столицы одноименного мексиканского штата, пострадали и доставлены в различные больницы 98 человек. Об этом рассказал в своем Twitter’е министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.

По словам Эспарсы, установлено местонахождение всех 103 человек, находившихся на борту. Никто из них не погиб. Ранее мексиканское Министерство транспорта сообщало, что на борту лайнера находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Для расследования причин аварии создана специальная комиссия. Согласно предварительной информации управляющей аэропортом компании OMA Aeropuertos, авиакатастрофа могла стать следствием неблагоприятных погодных условий.

Сначала воздушное пространство над аэропортом Дуранго было закрыто, но затем он возобновил работу.

Как отмечает агентство «Рейтер» со ссылкой на спасателей, следовавший в Мехико самолет совершил экстренную посадку в 10 км от аэропорта. При крушении воздушного судна начался пожар, который, впрочем, был быстро потушен.