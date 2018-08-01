Начался суд над чиновником исполкома Челнов, обвиняемым в получении взяток

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Начался судебный процесс над чиновником исполкома Челнов Дмитрием Дмитриевым, обвиняемым в получении взяток.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, сотрудник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Дмитрий Дмитриев был задержан с поличным в собственном кабинете в момент получения 200 тысяч рублей, которые ему передал бизнесмен взамен на содействие при продлении разрешения на строительство складского помещения на территории БСИ.

В процессе расследования уголовного дела всплыл еще один эпизод – о передаче 50 тысяч рублей годом ранее тем же предпринимателем для достижения тех же целей. Дмитриев свою вину по обоим эпизодам признал.