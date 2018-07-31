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В Алькеевском районе РТ подрезанная «КАМАЗом» легковушка перевернулась в кювет

Татар-информ

1 августа 2018, 05:53

Спорт

Шахматисты Альметьвска приняли участие в юношеском турнире «Большая Кама»

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Спорт

Шахматисты Альметьвска приняли участие в юношеском турнире «Большая Кама»

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района

Альметьевск представляла старшая экспериментальная команда 2001 – 2006 г. р., составленная из новичков.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Чистополе состоялся 17-й региональный юношеский турнир «Большая Кама» (четвертый этап «Гран при Закамья»), сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Альметьевск представляла старшая экспериментальная команда 2001 – 2006 г. р., составленная из новичков, кроме капитана команды – Кирилла Ковалева, учащегося школы № 24. Кирилл занял в своей возрастной категории третье место, набрав шесть очков из девяти возможных.

За команду также играли Айнур Сагдеев, Булат Гиндуллин, Эвелина Ямбаева, которая в возрастной категории 2005-2006 г.р. заняла третье место среди девушек. По итогам турнира команда из Альметьевска заняла пятое место.

В турнире в старшей возрастной группе приняло участие 36 человек. В младшей группе участвовало 116 человек.

Все победители и призеры были отмечены грамотами, медалями и ценными призами.

 

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