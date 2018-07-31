Шахматисты Альметьвска приняли участие в юношеском турнире «Большая Кама»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Чистополе состоялся 17-й региональный юношеский турнир «Большая Кама» (четвертый этап «Гран при Закамья»), сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Альметьевск представляла старшая экспериментальная команда 2001 – 2006 г. р., составленная из новичков, кроме капитана команды – Кирилла Ковалева, учащегося школы № 24. Кирилл занял в своей возрастной категории третье место, набрав шесть очков из девяти возможных.



За команду также играли Айнур Сагдеев, Булат Гиндуллин, Эвелина Ямбаева, которая в возрастной категории 2005-2006 г.р. заняла третье место среди девушек. По итогам турнира команда из Альметьевска заняла пятое место.



В турнире в старшей возрастной группе приняло участие 36 человек. В младшей группе участвовало 116 человек.



Все победители и призеры были отмечены грамотами, медалями и ценными призами.