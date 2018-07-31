В Нижнекамске откроется экспозиция о строителях города

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 1 августа в Городском музее состоится открытие выставки «Твои люди, Нижнекамск. Строители города», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Экспозиция посвящена жизни и работе людей, которые сыграли большую роль в истории и развитии Нижнекамска – начальнику Управления строительства «Татэнергостроя», Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Нижнекамска Евгению Королеву и главному инженеру «Татэнергостроя», почетному гражданину Нижнекамска Владимиру Беляеву.





Выставка познакомит с уникальными экспонатами, которые связаны с жизнью Королева и Беляева, и с первыми годами строительства Нижнекамска. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения легендарного первостроителя, начальника стройки Нижнекамска Евгения Королева.

Выставка «Твои люди, Нижнекамск. Строители города» будет работать в течение августа и сентября в здании Городского музея.