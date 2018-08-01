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Татар-информ

1 августа 2018, 04:22

Сельское хозяйство

Команда Сабинского района победила во II Слете школьных лесничеств РТ

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Сельское хозяйство

Команда Сабинского района победила во II Слете школьных лесничеств РТ

II Слет школьных лесничеств Татарстана состоялся при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 29 по 31 июля.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Во II Слете школьных лесничеств Татарстана победу одержала команда Сабинского района «Нургали оныклары», сообщает Министерство лесного хозяйства.

За титул лучшего юного лесовода республики боролись 200 участников из 30 лесничеств Татарстана. Торжественное закрытие состоялось на базе Лубянского лесотехнического колледжа в Кукморском районе с участием министра лесного хозяйства РТ – Равиля Кузюрова. Глава ведомства выразил надежду, что участники соревнований вернутся в Лубяны уже в качестве студентов.

В общекомандном зачете победителями стали школьники из команды «Нургали оныклары» Сабинского школьного лесничества, второе место досталось команде «Экос» Лубянского школьного лесничества, третье место присудили «Наследникам природы» Арского школьного лесничества. В категории «За волю к победе» наградили Мамадышское школьное лесничество.

Победители и призеры получили ценные призы – ноутбуки, планшеты, часы, лесо-таксационные приборы, которые в дальнейшем понадобятся для обучения лесной профессии.

II Слет школьных лесничеств Татарстана состоялся при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 29 по 31 июля.

 

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