В лагере «Звездный» Тукаевского района открылась смена для приемных семей Татарстана

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В лагере «Звездный» Тукаевского района стартовала I детско-родительская смена «Семь цветов счастья». Участниками смены стали приемные семьи Татарстана, сообщает Министерство образования и науки РТ.



В смене участвуют 300 детей и 105 родителей. Данный проект включает совместный отдых всей семьей, где воспитываются приемные и кровные дети дошкольного и школьного возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья.



Пребывание в лагере способствует созданию благоприятных условий для отдыха и оздоровления семей с приемными детьми и укреплению детско-родительских отношений.



В программе лагеря пройдут дискуссии за открытым столом, психологические тренинги, мастер-классы. С детьми будут работать врачи-педиатры, логопеды-дефектологы, психологи, социальные педагоги и другие.