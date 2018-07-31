В Нурлатском районе вручили сертификаты на материнский капитал

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 30 июля в отделе ЗАГС исполкома Нурлатского района состоялось торжественное вручение сертификатов на материнский (семейный) капитал, пишет газета «Дружба».



Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Екатерина Тагирова и Гульнур Овчинникова стали обладателями государственной поддержки и получили возможность распорядиться средствами в размере 453,26 тыс. рублей.

В текущем году в Нурлатском районе выдали 115 сертификатов на маткапитал. Всего с начала реализации программы сертификаты вручены почти 4 тыс. жителей района.

Самой молодой обладательницей сертификата стала 19-летняя жительница районного центра Диана Кузьмина. Самой «взрослой» оказалась 44-летняя мама – Наталья Отрицаева, она получила сертификат на третьего в семье малыша.

Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей с прибавлением в семействе и рассказали об использовании материнского капитала в рамках законодательства РФ.

С начала года в Нурлатском районе родилось 266 младенцев. Из них 88 детей – первенцы, 117 детей – вторые, 47 детей – третьи, 14 детей – четвертые и более в семье.