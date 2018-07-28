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Татар-информ

1 августа 2018, 08:00

Экономика и финансы

Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

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Экономика и финансы

Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

Фото: Михаил Захаров

Принципиально новый бронеавтомобиль для российских десантников может пойти на экспорт.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Десантная модификация российского бронеавтомобиля нового поколения «Тайфун» закончит войсковые испытания уже к концу текущего года. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор АО «Ремдизель» Фаиз Хафизов.

Он отметил, что развитие защищенной колесной техники сейчас является одной из первостепенных задач для российского Минобороны. Это позволит спасти сотни человеческих жизней.

«„Тайфун“ в десантном варианте в настоящий момент находится в испытаниях. К концу 2018 года все будет ясно», — отметил Фаиз Хафизов.

Гендиректор компании не исключает, что новый броневик может пойти на экспорт. Однако он подчеркнул, что такие решения – это полномочия государства, а не отдельных предприятий. При этом «Ремдизель» готов обслуживать бронемашины и за рубежом.

«Наверное, будут интересные предложения, но для этого есть соответствующие структуры, ответственные за экспорт. Если такое решение будет принято, то мы готовы предложить свои услуги не только в поставке вооруженной техники, но и в выполнении тех работ, которые мы у себя организовали», — объяснил глава «Ремдизеля».

При этом он подчеркнул, что самое главное в этом вопросе — обеспечить безопасность ремонтников в других странах.

«Такую работу мы уже выполняем. Недавно вернулась выездная бригада из Сирии, выполнив все задачи», — заключил Хафизов.

 

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