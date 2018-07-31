На колокольне Богоявленского собора Казани появился 260-килограммовый колокол

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На колокольне Богоявленского собора Казани появился новый 260-килограммовый колокол, сообщается на странице «Том Сойер Фест» в социальной сети Instagram.

«Том Сойер Фест» содействовал в установке колокола, который стал восьмым по счету на звоннице. Его освятил настоятель Богоявленского собора отец Алексий.

«Восьмой колокол нашей колокольни Богоявленской сегодня обрел свой голос, подключен к нашему звону, и будем надеяться, что этот звон будет призывать людей к молитве, наставлять людей на добрые дела, чтобы, услышав звон, люди стремились в храм и в храме получали утешение, очищались душой и, конечно же, старались жить по заповедям Божьим», — сказал священник.

Колокола управляются с пульта. После установки восьмого колокола и его освящения кнопку на пульте нажал мастер международного центра колокольного искусства, и над столицей Татарстана раздался праздничный звон.