Финалы летней Спартакиады молодежи России пройдут в Татарстане

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Татарстане пройдет финалы летней Спартакиады молодежи России по хоккею на траве, гольфу и академической гребле, сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Соревнования пройдут 1 — 10 августа, в них примут участие более 800 спортсменов со всей России.

Первыми пройдут финальные соревнования по гольфу. Они состоятся 1 — 3 августа на полях города-курорта «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе. Представители восьми субъектов РФ, в числе которых Татарстан, сразятся в лично-командном зачете. Республику на соревнованиях будут представлять Ахмад Жегало и Данила Краснов. Игры начнутся в 10.00.

В академической гребле молодежь будет соревноваться на базе Центра гребных видов спорта с 2 по 6 августа. В состязаниях будут участвовать представители 21 субъекта, в числе которых 27 спортсменов и 2 тренера из Татарстана. Заезды начнутся в 10.00, церемония открытия состоится в первый день соревнований в 15.00.

2 — 9 августа в Центре хоккея на траве в Казани пройдут соревнования по этому виду спорта. В них будут участвовать 10 команд из 13 субъектов РФ, разбитые на две подгруппы. Татарстан представят команды юношей и девушек, в каждой из которых 17 человек — воспитанников РСДЮСШОР «Динамо». Церемония открытия соревнований пройдет 2 августа в 16.30.