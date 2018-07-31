Кадровик «КАМАЗа» рассказал о способах получения стипендии от предприятия

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Заместитель гендиректора ПАО «КАМАЗ» Александр Ушенин рассказал о способах получения стипендии от предприятия и о том, как ведется работа с вузами, сообщает пресс-служба предприятия.

По его словам, ПАО «КАМАЗ» всегда интересовался сотрудничеством с образовательными организациями — с вузами и колледжами налажена система целевой подготовки кадров: обучаясь на старших курсах, студенты заключают с компанией договор на целевую подготовку.

Для того, чтобы получить целевое обучение, студенты должны показать свою успеваемость и желание сотрудничать с предприятием. В самом начале «КАМАЗ» проводит встречи со студентами, далее заключается ученический договор. Студент должен совмещать работу и учебу.

В период обучения предприятие выплачивает обучающемуся именную камазовсую стипендию дополнительно к государственной. После завершения обучения студент должен проработать на заводе не менее 3 лет.

Ушенин отметил, что предприятие нуждается в выпускниках профессиональных образовательных организаций, получившие рабочие профессии машиностроительного профиля. По его словам, для выпускников вузов есть вакансии инженеров и специалистов электронных систем автомобиля, т.д.