Узбекистан на форуме татарской молодежи в Казани представят 11 делегатов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Узбекистан на VIII Всемирном форуме татарской молодежи в Казани представят 11 делегатов из Ташкента, Янгиюля, Карши и Ургенча, сообщает Представительство Татарстана в Республике Узбекистан.

В рамках форума, который проходит в столице Татарстана каждые два года, делегаты обсудят развитие и роль татарской молодежи в сохранении языка, культуры и национальной самобытности татарского народа. Принимающая сторона подготовит для тысячи гостей жилье, питание и культурную программу. Проезд оплачивают сами делегаты.

Узбекская молодежь выразила благодарность Представительству РТ в Узбекистане, исполкому Всемирного конгресса татар и ТОКПЦ Ташкента за предоставленную возможность принять участие в форуме.

Делегаты рассказали о предстоящих планах по участию в форуме молодежи, а также подготовили атрибутику и сувениры, символизирующие Узбекистан.