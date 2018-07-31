В связи со смертью белого лебедя с озера Кабан будет проведена экспертиза

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В связи со смертью белого лебедя на озере Средний Кабан Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам проведет экспертизу для установления причины смерти, пола и возраста птицы. Сообщение об этом было опубликовано на странице Дирекции парков и скверов Казани в Instagram.

В сообщении отмечается, что сегодня вечером у озера Нижний Кабан будет выключена музыка, а развлекательные мероприятия будут все отменены.

Умерший лебедь не является одним из пары, которая недавно дала потомство на Среднем Кабане. В Дирекции парков и скверов отметили, что пара «жива и здорова».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что черный лебедь Зигфрид из парка «Черное озеро» перевезут в Камском Устье.