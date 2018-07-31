Глава чешской делегации: Впечатления от Крыма очень хорошие

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Глава делегации из Чехии Яромир Когличек рассказал, что у него остались хорошие впечатления от посещения Крыма, сообщает RT.

Депутат отметил, что он посещает полуостров уже третий раз. По его словам, есть прогресс в развитии региона, но также много работы еще впереди.

Делегация прибыла на крымский полуостров для участия в военно-морском параде, который прошёл в день Военно-морских сил России в Севастопольской бухте.

Украинское посольство в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым. В дипмиссии Украины посещение назвали «незаконным».