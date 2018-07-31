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Татар-информ

31 июля 2018, 19:46

Спорт

Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

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Спорт

Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

Испанец рассказал, что когда поступило данное предложение, он не сомневался долго.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Бывший главный скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта занял должность спортивного директора ФК «Зенит», сообщает РИА Новости. 

Испанец рассказал, что когда поступило данное предложение, он не сомневался долго. Также он отметил, что у «Зенита» сильная команда, но, несмотря на это, всегда есть возможность улучшить показатели и расти дальше. По его словам, в скором времени он планирует познакомиться с главным тренером ФК «сине-бело-голубых» Сергеем Симаковым. 

Рибалта долгое время работал в туринском «Ювентусе».

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