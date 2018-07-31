Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Бывший главный скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта занял должность спортивного директора ФК «Зенит», сообщает РИА Новости.
Испанец рассказал, что когда поступило данное предложение, он не сомневался долго. Также он отметил, что у «Зенита» сильная команда, но, несмотря на это, всегда есть возможность улучшить показатели и расти дальше. По его словам, в скором времени он планирует познакомиться с главным тренером ФК «сине-бело-голубых» Сергеем Симаковым.
Рибалта долгое время работал в туринском «Ювентусе».