Более 15 тыс. паломников посетят Дивеево в День памяти Серафима Саровского

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 1 августа в День памяти преподобного Серафима Саровского село Дивеево посетят 15 тысяч паломников, сообщает News NN.
Врио нижегородскогго губернатора Глеб Никитин сообщил, что для гостей подготовлено все необходимое: 75 палаток, питание, водоснабжение и другая инфраструктура. Паломникам будут помогать триста волонтеров из разных регионов Приволжского федерального округа.
В палаточном лагере установлены восемь полевых кухонь, столовые, медпункты, общественные туалеты и душевые кабины. Палатки смогут принять около четырех тысяч гостей.
Нижегородская митрополия сообщила, что в Дивеево прибыло уже более трех тысяч паломников, из прибывших гостей две тысячи разместились в палаточном городке.