В Доме Дружбы народов РТ отпразднуют 70-летие Роберта Миннуллина

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 1 августа в Доме Дружбы народов Татарстана пройдут юбилейные торжества по случаю 70-летнего юбилея народного поэта РТ Роберта Миннуллина, сообщает Информационный центр ДДнТ.
Посетители увидят уникальные картины из личного собрания поэта, а также книги Роберта Миннуллина.
За годы литературного творчества Роберт Миннуллин написал более 60 книг на русском, татарском и башкирском языках, а первый самостоятельный сборник поэта вышел в свет 42 года назад.
Гостями торжества станут культурные деятели, представители творческой интеллигенции Татарстана, представители национально-культурных автономий, общественные деятели.
Празднование начнется в зале торжеств Дома Дружбы народов Татарстана в 14:00.