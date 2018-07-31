Участники международного проекта «Eco future» поделились опытом с ребятами из Татарстана

(Высокогорский район, 31 июля, «Татар-информ, Александр Елисеев). В палаточном лагере «Экологическая кругосветка», организованном в оздоровительно-образовательном лагере «Байтик», прошел Фестиваль народов мира, на который приехали участники международного проекта «Eco future». Иностранцы при помощи национальных игр напомнили ребятам о важности сохранения природы.

В этом году палаточный лагерь проходит с 27 июля по 1 августа. За время смены 50 школьников со всего Татарстана посетили Волжско-Камский природный заповедник и встретились с представителями Русского географического общества.

«Дети в течение смены получают знания по экологии. К нам в гости приходят специалисты и рассказывают ребятам про различные особенности сохранения природы — например, про раздельный сбор мусора. И сегодня к нам уже не первый раз приезжают иностранцы из международного проекта — они делятся с ребятами опытом», — рассказала руководитель республиканского молодёжного экологического движения «Будет Чисто» Дилара Сатикова.

Самад Салимов в этом году перешел в седьмой класс — в палаточном лагере он уже не первый раз. Школьник отмечает, что не хочет жить в мире, полном грязи и мусора, а потому борется за чистоту природы.

«Если мы не будем заботиться о природе сами, то мы просто вымрем. Мы с семьей отдельно сортируем пластик и макулатуру и сдаем их на переработку. Я никогда не мусорю на улице. Недавно мы убирались на Изумрудном озере и чего только там не нашли — и разломанный стол, и много-много мусора. Людям стоит одуматься, пока не поздно», — сказал семиклассник.

Иностранцы из «Eco future» уже второй раз приезжают в палаточный лагерь. В рамках международного проекта молодые люди из Египта, Ганы, Турции, Туниса, Китая прибыли в Россию, чтобы перенять опыт сохранения природы.

«Мы проводим национальные игры, так или иначе связанные с природой. Если сравнивать ситуацию с моей родиной, Тунисом, то в России экология лучше. Когда я приехал в Москву, я подумал что ситуация с экологией очень хорошая, но когда я приехал в Казань — понял, что здесь она еще лучше. Мне понравилось, что в России вы перерабатываете мусор, чего не делают в Тунисе. Из-за этого у вас чище природа, чище в городах и лучше развивается туризм, и мы хотим перенять этот опыт», — поделился Фирас Элуза.

«У нас очень богатый край: это и леса, и реки, и земли и пашни — и этим нужно уметь грамотно пользоваться. Здесь вы обучаетесь, получаете азы. В детстве я только один раз был в таком лагере и до сих пор вспоминаю его. И вы тоже будете вспоминать», — отметил Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев, который посетил фестиваль.

«Приятно, что у нас появляются юные экологи. Мы должны продолжать следить за чистотой природы. Очень приятно, что вы проявляете инициативу, в том числе и в уборке», — сказал начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Министерства экологии и природных ресурсов РТ Руслан Фаткуллин.