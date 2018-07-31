Прибыль «Казаньоргсинтез» выросла на 20 процентов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В течение шести месяцев этого года прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба «Казаньоргсинтез».

За первую половину 2018 года предприятие получило прибыль в 10 млрд руб. Активы компании по итогам этого временного промежутка составили 63,7 млрд руб., а стоимость основных средств — 35,8 млрд руб.

Предприятие смогло повысить показатели прибыли за счет роста объемов выпуска продукции. Кроме того, в этом году повысились цены на сырье, что повлекло повышение себестоимости продаж. Предприятие смогла снизить затраты на управленческие, коммерческие расходы, тем самым компенсировав подорожание ресурсов.