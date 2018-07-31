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Татар-информ

31 июля 2018, 19:44

Общество

В финале WorldSkills Russia конкурсанты компетенции «Изготовление прототипов» соберут гироскутер

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Общество

В финале WorldSkills Russia конкурсанты компетенции «Изготовление прототипов» соберут гироскутер

Фото: facebook.com/worldskills.ru

Республику Татарстан на федеральном чемпионате представит выпускник Альметьевского политехнического техникума Александр Калуков.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В финале VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018, который с 8 по 12 августа пройдет в Южно-Сахалинске, конкурсанты компетенции «Изготовление прототипов» соберут гироскутеры. Республику Татарстан на федеральном чемпионате представит выпускник Альметьевского политехнического техникума Александр Калуков.

Как в большинстве конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills, задание компетенции «Изготовление прототипов» состоит из четырех этапов и финальной демонстрации, рассказал преподаватель Альметьевского политехнического техникума, наставник татарстанской сборной WorldSkills Данис Миннигаллямов. Вначале по сборочному чертежу участники проектируют 3D-модель изделия, за 2,5 часа конкурсант должен составить модель не просто детали, а уже готового собранного изделия.

«Следующий этап – составление чертежа по этой модели, как в конструкторе, участник должен уметь представлять сборку в топографическом варианте в соответствии с моделью, со всеми разрезами, размерами. Потом идет печать моделей из пластика на 3D-принтере, какие-то детали (в финале чемпионата их должно быть семь) вытачиваются на фрезерном станке – участники должны самостоятельно составить для этого программу. Заключительная часть конкурсного задания – обработка изделия, ошкуривание, работа напильником, шпаклевка, грунтовка и покраска. Итогом работы должно получиться готовое изделие в рабочем состоянии, в финале это будет гироскутер. Участник должен встать на свой гироскутер и проехать два метра», – пояснил эксперт.

В финал чемпионата WorldSkills Russia вышло 10 специалистов по изготовлению прототипов – представителей регионов России. Во время полуфинала чемпионата с отрывом в 10 баллов Александра Калукова опередил только представитель сборной Москвы. Татарстанский специалист занял второе место в итоговой конкурсной таблице, соответственно имеет высокие шансы на победу в финале. По словам Даниса Миннигаллямова, его ученик имеет хорошие шансы не только на призовое место, но уже и обеспечил себе место будущего трудоустройства.

«Для таких крупных заводов и предприятий, как Казанский вертолетный завод, иметь в штате специалиста по 3D-моделированию – это уже норма, но для остальных региональных предприятий – это пока мечты. На любительском уровне еще могут что-то там делать, но пока только так. Специалисты в этой сфере очень ценятся. Ребят, которые участвуют в чемпионатах WorldSkills и хорошо себя показывают, приглашают на работу. Сашу Калукова, например, в августе уже ждут в «ТМС Групп». Буквально, как только он приедет с чемпионата, они его заберут», – рассказал эксперт.

Уже через неделю в Южно-Сахалинск съедутся тысячи молодых специалистов со всех уголков России, прошедшие конкурсный отбор. Они будут состязаться в профессиональных навыках перечня из десятков направлений: от пекаря-кондитера и сварщика до ювелира и робототехника. Участниками национального финала станут более 700 конкурсантов из разных регионов России, включая 152 школьников, которые будут соревноваться по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3 тысяч 500 гостей. На национальном чемпионате борьба развернется в 62 компетенциях, две из которых (управление морскими судами и рыбообработка) останутся пока «выставочно-показательными».

Сборная Татарстана на чемпионате будет включать 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниоров (участники 15 компетенций Juniors). Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште и мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.

 

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