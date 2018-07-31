В мобильном приложении для госуслуг РТ появился раздел для предпринимателей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В мобильном приложении «Услуги РТ» появился специальный раздел «Для предпринимателей», сообщает пресс-служба Минсвязи Татарстана.

Новый раздел позволяет бизнесменам оперативно получать актуальные уведомления от органов власти, оценивать состояние деловой среды в регионе, получать информацию о господдержке и анонсы значимых бизнес-мероприятий. Он разработан Министерством информатизации и связи республики вместе с бизнес-омбудсменом РТ.

Сейчас в новом блоке доступен опрос бизнеса о состоянии делового климата в Татарстане, предназначенный для выработки новых инструментов улучшения деловой среды. Ответы предпринимателей станут основой для определения индекса деловой активности в муниципалитетах республики и выявления ключевых административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса.

Желающие получить доступ к разделу «Для предпринимателей» должны сначала обновить приложение в смартфоне, затем зайти в раздел «Дополнительные возможности» в своем профиле, а после этого установить отметку «Я предприниматель».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Татарстана стали чаще использовать для получения госуслуг в электронном виде соответствующее мобильное приложение.