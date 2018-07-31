К юбилею «Ну, погоди!» выпустят монеты с изображением Волка и Зайца

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 31 июля этого года Банк России выпустит в обращение памятные монеты «Ну, погоди» серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ.

Отмечается, что в оборот поступят серебряные монеты номиналом 3 рубля (тиражом 3 тыс. штук) и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном (450 тыс. штук) и специальном (50 тыс. штук) исполнениях.

На оборотной стороне изображена сцена из мультфильма с Зайцем и Волком, а сверху по окружности располагается надпись «Ну, погоди!».

В этом году легендарному мультфильму исполняется 50 лет с момента выхода первой серии.