В России и постсоветских странах стартовал конкурс социальной рекламы «Импульс»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Международное информационное агентство «Россия сегодня» в пятый раз проводит ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправления «Импульс».

Конкурс нацелен на содействие развитию социальной рекламы как эффективного инструмента формирования социальной ответственности.

По сравнению с прошлым годом расширилась география конкурса. Помимо российских государственных структур и структур местного самоуправления, в нем могут принять участие представители постсоветских стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Заявки на конкурс начали приниматься с 9 июля. Этот процесс продолжится до 14 октября включительно. Подать заявку можно только через сайт konkurs-impulse.ru.

В рамках конкурса будут определены лучшие работы в таких номинациях, как видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, плакат, буклет, рекламная кампания и рекламная активация.

Предусмотрены и специальные призовые категории: Гран-при конкурса, «Трендсеттер года», «Признание Интернета», «Наш характер», «Будь здоров!», «Дети – наше все», «Безопасная езда».

В жюри конкурса вошли эксперты в различных областях. Среди них – заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов, президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Ковылов и другие специалисты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 645-66-01 (дополнительный – 7147) и электронной почте impulse@rian.ru.