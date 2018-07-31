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В Алькеевском районе РТ подрезанная «КАМАЗом» легковушка перевернулась в кювет

Татар-информ

31 июля 2018, 18:01

Происшествия

На стройке в Казани перевернулся копер

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Происшествия

На стройке в Казани перевернулся копер

Фото: соцсети

Инцидент произошел на стройплощадке по улице Серова.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На стройке в Казани перевернулся копер, сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел на стройплощадке по улице Серова.

На кадрах видно, что строительная машина завалилась на бок вместе со сваями.

 

 

Публикация от Казань | В КАЗАНИ ЗНАЮТ (@vkazani_znaut)

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