(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На стройке в Казани перевернулся копер, сообщили пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел на стройплощадке по улице Серова.
На кадрах видно, что строительная машина завалилась на бок вместе со сваями.
Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На стройке в Казани перевернулся копер, сообщили пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел на стройплощадке по улице Серова.
На кадрах видно, что строительная машина завалилась на бок вместе со сваями.
За первую половину 2018 года предприятие получило прибыль в 10 млрд руб.
Авария произошла сегодня днем возле села Старые Салманы.
59-летний мужчина проник на веранду частного дома через снятое окно, когда он собирался сбежать с награбленным, его заметила проснувшаяся хозяйка.
В палаточном лагере «Экологическая кругосветка» в «Байтике» прошел Фестиваль народов мира.
Попасть на семинар искусствоведа Александра Маклыгина можно будет бесплатно, предъявив входной билет на фестиваль.
Перед судом предстали два человека, дела остальных участников выделены в отдельное производство.
Инцидент произошел на стройплощадке по улице Серова.
Ограничение движения связано с работами по строительству водопроводной сети.
Проект подразумевает создание экспериментального маршрута беспилотных грузовых автомобилей для внутризаводских логистических операций.
В компетенции «Сварочные технологии» республику представит студент Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. Лемаева Айнур Нафиков.
В данный момент правоохранители выясняют, как давно задержанный сотрудник ППС продает запрещенные препараты.
За последние три года Фонд поддержал пять челнинских проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры.
Из-за допингового скандала спортсмены выступят в нейтральном статусе.
Авария произошла сегодня утром на улице Беломорская.
Причина смерти птицы пока остается неизвестной.