«Ак Барс» переходит на финский вариант игровой площадки

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Новый сезон хоккейный клуб «Ак Барс» встретит на финском варианте игровой площадки, который установят в «Татнефть Арене», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

По правилам Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, по правилам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 26 метров.

Ширина «финской» площадки составляет 28 метров и позволяет повысить скорость игры и зрелищность матчей. Освободившееся место будет использовано для размещения дополнительного ряда мест для болельщиков.

«Татнефть Арена» не новатор в изменении ширины площадки, ранее аналогичным образом поступили «Витязь» и «Нефтехимик».