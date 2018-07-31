Лукашенко впервые появился после сообщений об «инсульте»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о госпитализации из-за «инсульта», сообщает РБК со ссылкой на сайт Президента Белоруссии.

Он провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. В ходе встречи собеседники обсудили кампанию по уборке урожая в регионе, а также развитие дорожного строительства и мясо-молочного комплекса.

Ранее портал Украины «Деловая столица» со ссылкой на источники сообщил, что Президент Беларуси госпитализировали с инсультом.

Однако пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что глава страны якобы перенес инсульт.