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Татар-информ

31 июля 2018, 17:20

Общество

Впервые татарстанский сварщик дошел до финала национального чемпионата WorldSkills Russia

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Общество

Впервые татарстанский сварщик дошел до финала национального чемпионата WorldSkills Russia

Фото: архив, пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций

В компетенции «Сварочные технологии» республику представит студент Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. Лемаева Айнур Нафиков.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Впервые татарстанский специалист по сварочным технологиям дошел до финала национального чемпионата WorldSkills Russia. На шестом по счету федеральном чемпионате рабочих профессий, финальная часть которого пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске, республику представит студент третьего курса Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. Лемаева Айнур Нафиков.

На отборочных состязаниях в Комсомольске-на-Амуре Айнур Нафиков вошел в ТОП-20 лучших сварщиков, чем обеспечил себе выход в финал, обойдя свыше 50 соперников (всего в отборочных соревнованиях принимало участие 87 специалистов, ТОП-20 прошел в финал).

«До этого года я никогда не принимал участия в чемпионатах WorldSkills, это первый серьезный опыт. Конечно, были волнения на самых первых региональных чемпионатах, но со мной рядом был мастер, который помогал мне собраться и выполнить задания. Самым сложным на чемпионате будет для меня аккуратно и ровно выполнить задания второго этапа. По стандартам я тренируюсь уже несколько лет, надеюсь, покажу результат», – подчеркнул Айнур Нафиков в разговоре с агентством.

Выполнять задания на чемпионате молодые специалисты будут в течение трех дней, каждое задание занимает от двух до четырех часов, рассказал эксперт компетенции «Сварочные технологии», наставник татарстанской сборной WorldSkills Рудик Зигангараев.

«Задание в финале будет состоять из четырех модулей. Первый модуль – сварка пластин и катушки. Второй модуль называется «сосуд под давлением» – это демонстрация навыков всех видов сварки: аргонно-дуговой, полуавтоматической, включая сварку порошковой проволокой, и ручной дуговой, – пояснил эксперт. – Третий модуль – сварка аргоном алюминиевой конструкции, и четвертый – сварка щитов из нержавеющей стали».

Уже через неделю в Южно-Сахалинск съедутся тысячи молодых специалистов со всех уголков России, прошедшие конкурсный отбор. Они будут состязаться в профессиональных навыках перечня из десятков направлений: от пекаря-кондитера и сварщика до ювелира и робототехника. Участниками национального финала станут более 700 конкурсантов из разных регионов России, включая 152 школьников, которые будут соревноваться по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3 тысяч 500 гостей. На национальном чемпионате борьба развернется в 62 компетенциях, две из которых (управление морскими судами и рыбообработка) останутся пока «выставочно-показательными».

Сборная Татарстана на чемпионате будет включать 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниоров (участники 15 компетенций Juniors). Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште и мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.

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