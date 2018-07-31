В Набережных Челнах в честь ВДВ массово запустят в небо воздушных змеев

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в День Воздушно-десантных войск массово запустят в небо воздушных змеев.

Всех желающих поучаствовать в акции ждут в 17.30 2 августа в парке Победы. Здесь силами сотрудников молодежного центра «Нур» будет организован праздник под девизом «Тут на высоте можно все!».

Гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. Самые креативные летательные аппараты будут отмечены особо. Также челнинцы смогут поучаствовать в других интерактивных программах и конкурсах, посвященных десантникам. Победителей ждут призы. Самым же зрелищным моментом праздника станет массовый запуск воздушных змеев.