(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Казани будет уволен полицейский, торговавший наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, сотрудники Управления собственной безопасности совместно с Управлением наркоконтроля Казани задержали представителя казанского полка ППС два дня назад.
В данный момент правоохранители выясняют, как давно злоумышленник занимается распространением запрещенных препаратов. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.