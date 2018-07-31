Telegram потерял пятую часть пользователей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Мессенджер Telegram потерял пятую часть своих пользователей, сообщает РБК со ссылкой на компанию Mediascope.

Так, по подсчетам в июне этого года приложением пользовались в среднем 2,9 млн людей в возрасте 12 – 64 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В апреле количество аудитории мессенджера достигло рекордных чисел — 3,7 млн человек. По сравнению с рекордным количеством аудитории в апреле падение в первом месяце лета составило 23 процента.

Отмечается, что почти у всех мессенджеров в начале лета наблюдалось падение количества ежедневных пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России. Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе может быть выгоден террористам и угрожать обществу.