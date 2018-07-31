В Набережных Челнах ремонтируют городскую баню

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах ремонтируют гэсовскую баню, сообщает челнинское предприятие «Городские бани».

В этом году ожидается обновление городской бани № 2, которая находится на бульваре Ямашева в посёлке ГЭС. Здесь полностью переделывают фойе и раздевалки, инженерные сети и парные. Объем финансирования ремонтных работ составляет полтора млн рублей.

Летом городские бани традиционно работают три дня в неделю. Стоимость одного посещения — 190 рублей, для пенсионеров — 125 рублей.