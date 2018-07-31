(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ»). На «КАМАЗе» приступили к финальной стадии проекта «Одиссей», сообщает газета «Вести КАМАЗа».

Проект подразумевает создание экспериментального маршрута беспилотных грузовых автомобилей для внутризаводских логистических операций. Согласно замыслу конструкторов, кабины от прессово-рамного до автомобильного завода будут перевозиться без участия человека – на беспилотных машинах.

Название «Одиссей» выбрано не случайно: маршрут этого беспилотного автомобиля замкнут, грузовик всегда возвращается в ту же точку, откуда стартовал.

Прототип грузового авторобота уже изготовлен. Беспилотник собран на базе грузовика «КАМАЗ-43083». Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами (лазерными дальномерами) и сонарами. У авторобота высокоточная навигация и система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи.

На перевозке кабин на первом этапе будут задействованы одна-две беспилотные машины. Если испытания пройдут успешно, то их количество увеличится. На прессово-рамном заводе автомобили загружаются кабинами с помощью погрузчика, получают команду, отъезжают самостоятельно, без человека в кабине, двигаются по маршруту между заводами, заезжают в цех автомобильного завода, паркуются к дебаркадеру и ждут разгрузки. После разгрузки они направляются назад, на ПРЗ.

Компьютер автомобиля разработан силами НТЦ «КАМАЗа» совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом. В проекте адаптации транспортного средства к работе в беспилотном режиме участвовали около 60 специалистов. Процесс обучения машины занял шесть месяцев.