(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Российское образование ждут большие перемены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Масштабный национальный проект «Образование», рассчитанный на шесть лет, будет рассмотрен Правительством РФ 13 августа. На его реализацию планируется выделить порядка 674 миллиардов рублей.

Нацпроект охватывает все стороны и ступени образовательного процесса, а именно школу, дополнительное образование, профориентацию, родителей, информационные технологии, учителей, среднее профессиональное образование, непрерывное образование, волонтерство и высшее образование.

Раздел «Современная школа» направлен на обновление материально-технической базы школ, упразднение третьей смены, а также изменение методов и содержания обучения (например, урок «Технология» планируется проводить в детских технопарках).

Благодаря разделу «Успех каждого ребенка» во всех субъектах РФ к 2024 году будут созданы центры выявления, поддержки и развития талантов по образцу сочинского «Сириуса».

Для развития ранней профориентации школьников 6 — 11-х классов разработан раздел «Билет в будущее».

Для родителей создадут единый портал общения с педагогами и другими специалистами. К 2024 году во всех регионах откроют центры скорой психолого-педагогической помощи родителям (на базе некоммерческих организаций).

Раздел «Цифровая образовательная среда» подразумевает возможность для учителей использовать в своей работе виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории и т. д.

Качественно работать с новейшими технологиями сможет только «учитель будущего», для этого 50 процентов кадрового состава школ пройдут переподготовку. Для опытных педагогов, консультирующих молодых, введут специальную должность наставника.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills — 2019, 100 межрегиональных центров и 5 тысяч мастерских с современным оборудованием выстроят новую систему опережающей профессиональной подготовки.

Раздел «Новые возможности для каждого» подразумевает создание единой платформы-навигатора по доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам. Это позволит обеспечить непрерывное образование в течение всей жизни людей.

Раздел «Социальная активность» предполагает гранты для лучших волонтерских проектов.

Еще одно важнейшее направление — «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования».