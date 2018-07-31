Прокуратура требует посадить обвиняемую в хищении 400 млн рублей доцента КФУ на 7 лет

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Прокуратура требует посадить доцента КФУ Дарью Алякину на 7 лет, 41-летнюю женщину обвиняют в похищении 400 млн рублей московской страховой компании, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по версии следствия, в течение шести лет, с июня 2008 года Алякина, которая на тот момент занимала должность руководителя казанского филиала страховой компании, использовала свое служебное положение в корыстных целях.Женщина заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей фирмами, хотя по факту страховые полисы организации не получали и не использовали. В дальнейшем акты выполненных работ были подписаны, а деньги поступили на расчетные счета фирм.

Сегодня на прениях помощник прокурора Казани попросил суд признать Алякину виновной по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и назначить ей наказание в виде семи лет колонии общего режима, со штрафом в размере миллиона рублей.

Следующее судебное заседание назначено на 3 августа.