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Татар-информ

31 июля 2018, 15:59

ОбществоСпортДуховная жизнь

Имамы Казани массово сдали нормы ГТО

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ОбществоСпортДуховная жизнь

Имамы Казани массово сдали нормы ГТО

Фото: instagram.com/kamilhazrat/

Всего в акции приняли участие более 60 мусульманских священнослужителей.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня имамы Казани во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным на стадионе «Трудовые резервы» сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Всего в акции приняли участие более 60 представителей мусульманского духовенства в возрасте от 22 до 70 лет. Казанские имамы впервые массово сдали нормы ГТО, тогда как имамы других муниципальных образований республики сделали это еще в июне в Чистополе.

Мусульманские священнослужители прошли такие испытания, как бег на средние дистанции (от 1 до 2 км), подтягивание на перекладине, подъем туловища из положения лежа, отжимание от пола, наклоны вперед на гимнастической скамье с выпрямленными ногами, прыжки в длину с места и рывок гири (16 кг).

Камиль хазрат Самигуллин в своем Instagram’е пояснил, что вторая часть сдачи нормативов будет организована осенью этого года и среди упражнений будет присутствовать и плавание.

Глава ДУМ РТ также напомнил, что пророк Мухаммед «поощрял такие виды спорта, как борьба, бег, скачки на лошадях или верблюдах, плавание, стрельба из лука и охота». 

 

Бүген Казан имамнары белән ГТО нормативларын үтәдек. Бу – шәһәр хәзрәтләренең беренче сессиясе. Көзгә дәвам итеп, икенче сессия сынауларын үтәргә ниятлибез. "Камиллекнең чиге юк" дигәндәй, ГТОның алтын күкрәк билгесен яуларга омтылыйк! Арабызда яшь, көчле имамнар байтак. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте – спортны сөю, сәламәт яшәү рәвешен алып бару. Сегодня совместно с имамами Казани выполняли нормативы ГТО. Испытания прошли впервые. Во второй сессии планируем участвовать осенью, где будет и плавание. Занятие спортом – это оздоровление организма. Каждый человек в любом возрасте должен заниматься спортом. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) поощрял такие виды спорта как борьба, бег, скачки на лошадях или верблюдах, плавание, стрельба из лука и охота.

Публикация от Kamil Samigullin (@kamilhazrat)

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