Имамы Казани массово сдали нормы ГТО

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня имамы Казани во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным на стадионе «Трудовые резервы» сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Всего в акции приняли участие более 60 представителей мусульманского духовенства в возрасте от 22 до 70 лет. Казанские имамы впервые массово сдали нормы ГТО, тогда как имамы других муниципальных образований республики сделали это еще в июне в Чистополе.

Мусульманские священнослужители прошли такие испытания, как бег на средние дистанции (от 1 до 2 км), подтягивание на перекладине, подъем туловища из положения лежа, отжимание от пола, наклоны вперед на гимнастической скамье с выпрямленными ногами, прыжки в длину с места и рывок гири (16 кг).

Камиль хазрат Самигуллин в своем Instagram’е пояснил, что вторая часть сдачи нормативов будет организована осенью этого года и среди упражнений будет присутствовать и плавание.

Глава ДУМ РТ также напомнил, что пророк Мухаммед «поощрял такие виды спорта, как борьба, бег, скачки на лошадях или верблюдах, плавание, стрельба из лука и охота».