В Болгаре открылась смена по изучению Волжской Булгарии и татарского языка

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В оздоровительно-образовательном центре «Болгар» (Спасский район) состоялось открытие межрегиональной профильной смены, в рамках которой 150 ребят в возрасте от 14 до 17 лет займутся изучением Волжской Булгарии и татарского языка, пишет газета «Новая жизнь».



Участники лагеря прибыли из разных районов Татарстана, а также из Московской, Владимирской, Астраханской, Ульяновской областей и Пермского края. В лагере отдыхают и местные школьники – отряд «Спасских следопытов», который наряду со всеми занимается еще и по своей программе.

Участники смены посетят мастер-классы по татарскому языку, национальным танцам, вокалу, изобразительному искусству. Также для ребят пройдут экскурсии в Болгарский музей-заповедник, кузнечихинский «Сувар», состоятся встречи с интересными людьми и многое другое.

Глава района Камиль Нугаев пожелал ребятам хорошего отдыха, приобретения новых знаний в изучении исторического прошлого татарского края и незабываемых впечатлений от отдыха.