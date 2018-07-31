В Кукморе за кражу смартфона и еды задержан домушник-рецидивист

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Кукморе росгвардейцы поймали домушника, ограбившего частный дом, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Поздним вечером отряд ОВО получил информацию о том, что в доме по улице Магистральной произошла кража.

На месте они выяснили, что пока хозяева спали на втором этаже, 59-летний неоднократно судимый мужчина залез на веранду через снятое окно и похитил смартфон и продукты питания. Выбраться обратно незамеченным ему не удалось, поскольку на веранду неожиданно вышла хозяйка.

Злоумышленника росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».