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Татар-информ

31 июля 2018, 17:00

Официальная хроника

Генеральным директором Фонда развития моногородов РФ стала Ирина Макиева

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Официальная хроника

Генеральным директором Фонда развития моногородов РФ стала Ирина Макиева

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

За последние три года Фонд поддержал пять челнинских проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры.

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ»). Генеральным директором Фонда развития моногородов РФ стала Ирина Макиева, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

На заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» выбрали новый руководящий состав. Новым председателем наблюдательного совета стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В связи с переходом на новую работу прекращены полномочия генерального директора Фонда Ильи Кривогова. Новым генеральным директором Фонда назначена заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева.

Напомним, за последние три года Фонд поддержал пять челнинских проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. Городу удалось привлечь инвестиции на 2 млрд 153 млн рублей и создать 2 287 новых рабочих мест.

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